Храм для всех: в Северном Бутове начали строить комплекс РПЦ

На территории будет культурный центр, музей, ФОК, гимназия и дошкольный лицей

В Северном Бутове началось строительство крупнейшего в Москве комплекса Русской православной церкви. Под масштабный проект отведена большая территория - 17 тысяч квадратных метров. Причём храм займёт там лишь 10-ю часть площади.

На огромном поле в Северном Бутове пока только одиноко стоит трансформаторная будка. Но уже в ближайшие месяцы здесь заработает строительная техника и начнется возведение храма Дмитрия Донского.

"Проектно-сметная документация прошла экспертизу. И мы ставим перед собой задачу в I квартале будущего года уже сделать нулевой цикл храма", - сказал депутат Госдумы Владимир Ресин.

Впервые в Москве под строительство храма отвели такую огромную территорию. Это будет крупнейший комплекс Русской православной церкви в столице.

Место на пересечении Бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика Глушко выбрали не случайно: согласно летописям, здесь проходила Ордынская дорога, по которой князь Дмитрий вместе с войском отправился на Куликовскую битву.

Сейчас на территории будущего комплекса Дмитрия Донского действует временное подворье. Работают дошкольный лицей, художественные и музыкальные кружки, воскресная школа, а также 26 спортивных секций. Всего здесь занимаются более тысячи детей, есть уникальные преподаватели.

"И спортсмены, в том числе участники Олимпийских игр, чемпионы, которые не просто помогают детям обучением, а жертвуют оборудование специальное. И ходят на эти занятия не только дети прихожан, но и жители района", - сказала заместитель директора культурно-воспитательного комплекса Марина Сафонова.

В связи с эпидемической ситуацией, занятия временно приостановили. Но уже сейчас подворье насчитывает две с половиной тысячи прихожан. А вокруг – динамично развивающийся спальный район. Настоятель храма протоиерей Андрей Алексеев - духовник Олимпийской сборной России - объясняет, почему неправильно называть этот комплекс "спортивным храмом", что уже поспешили сделать москвичи.

"Сюда придут разные люди. Да, в том числе и спортсмены. Но потому что я являюсь духовником сборной и несу послушание. Много разговоров об этом комплексе. И стоит кое-что уточнить: всегда храм строится для всех", - отметил настоятель храма Святого Дмитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев.

На территории храма будет театрально-концертный зал, музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, ФОК, гимназия и дошкольный лицей. На строительство всего комплекса уйдет около четырех лет.

Иван Колесников, Александр Козликин, Павел Скворцов. "ТВ Центр".

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