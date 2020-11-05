В Москве заработал мобильный пункт для борьбы с нарушителями масочного режима

С помощью автомобиля инспекторы ОАТИ проверят больше объектов

Повлиять на улучшение статистики по коронавирусу в Москве может каждый. Важно не забывать носить маску и перчатки в общественных местах.

Насколько соблюдаются санитарные меры в столичных магазинах и торговых центрах, каждый день проверяют инспекторы ОАТИ. Теперь их работа упростилась благодаря запуску мобильного контрольного пункта, который начал работать на этой неделе, передает "ТВ Центр".

"Мобильный контрольный пункт объединения административно-технических инспекций позволяет облегчить работу инспекции, так как оборудован техникой для составления протоколов для нарушителей перчаточно-масочного режима в малых торговых точках и предприятиях общественного питания", - заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Камнев.

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