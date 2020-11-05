ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алсу превратила имя дочери в товарный знак

14:22
  • четверг
  • 05 ноября 2020

12-летняя Микелла сможет заниматься бизнесом

Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы. 18 лет девочке исполнится только через шесть лет, поэтому Алсу зарегистрировала товарные знаки на себя.  
Алсу рассказала о выходе первого сольного альбома дочери Микеллы

Алсу зарегистрировала четыре варианта написания имени дочери: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. 

Теперь семья Алсу сможет использовать имя юной певицы для выпуска одежды, ювелирных изделий, парфюмерии и так далее. 

"Микеллу готовят к большой карьере", - пишет Telegram-канал Mash. 

Микелла мечтает пойти по стопам матери. В прошлом году дочь Алсу победила на шоу "Голос", однако Первый канал аннулировал результаты голосования, обнаружив "накрутку" голосов в пользу звездной дочери. Несмотря на скандал, Микелла по-прежнему выступает и надеется затмить славу мамы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Алсу
Певица Алсу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.