Алсу превратила имя дочери в товарный знак

12-летняя Микелла сможет заниматься бизнесом

Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы. 18 лет девочке исполнится только через шесть лет, поэтому Алсу зарегистрировала товарные знаки на себя.

Алсу зарегистрировала четыре варианта написания имени дочери: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Теперь семья Алсу сможет использовать имя юной певицы для выпуска одежды, ювелирных изделий, парфюмерии и так далее.

"Микеллу готовят к большой карьере", - пишет Telegram-канал Mash.

Микелла мечтает пойти по стопам матери. В прошлом году дочь Алсу победила на шоу "Голос", однако Первый канал аннулировал результаты голосования, обнаружив "накрутку" голосов в пользу звездной дочери. Несмотря на скандал, Микелла по-прежнему выступает и надеется затмить славу мамы.

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