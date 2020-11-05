Диетолог Минздрава перечислил три продукта для здорового питания

Их нужно регулярно включать в рацион

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, как нужно питаться, чтобы получать суточную норму белка. Врач посоветовал регулярно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты.

"Ну, неделя. Нам надо получать примерно, я так в общем, 100 грамм белка. Откуда мы его получим – нам не так важно. Что является источником белка: мясо рыба, молоко, молочные продукты, яйца. Вот вам основные источники белка. Они должны быть в нашем рационе постоянно", - заявил Тутельян.

Он подчеркнул, что нельзя заменять мясо колбасами и сосисками. В отличие от свежего продукта, полуфабрикаты на 30% состоят из жира и приносят больше вреда, чем пользы, передает РИА Новости.

Ранее Тутельян объяснил, что любой россиянин может позволить себе правильное питание, нужно лишь научиться грамотно составлять свой рацион.

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