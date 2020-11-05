ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог Минздрава перечислил три продукта для здорового питания

13:57
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Их нужно регулярно включать в рацион

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, как нужно питаться, чтобы получать суточную норму белка. Врач посоветовал регулярно употреблять мясо, рыбу и молочные продукты.

"Ну, неделя. Нам надо получать примерно, я так в общем, 100 грамм белка. Откуда мы его получим – нам не так важно. Что является источником белка: мясо рыба, молоко, молочные продукты, яйца. Вот вам основные источники белка. Они должны быть в нашем рационе постоянно", - заявил Тутельян.

Он подчеркнул, что нельзя заменять мясо колбасами и сосисками. В отличие от свежего продукта, полуфабрикаты на 30% состоят из жира и приносят больше вреда, чем пользы, передает РИА Новости.

Ранее Тутельян объяснил, что любой россиянин может позволить себе правильное питание, нужно лишь научиться грамотно составлять свой рацион.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Столовая
Столовая
Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека
Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.