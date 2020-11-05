Тина Канделаки о своем образе жизни: "Я словно робот"

Звезда раскрыла секреты молодости и красоты

Тина Канделаки раскрыла секрет своей молодости. Телеведущая в 45 лет может похвастаться отсутствием морщин и подтянутой фигурой. По ее словам, рецепт хоть и простой, но ей никто не верит.

Канделаки призналась, что хорошей внешностью обязана вовсе не пластическим хирургам, а собственной активной жизненной позиции. Журналистка занимается спортом каждый день, правильно питается, не курит и не употребляет алкоголь, разве что немного белого вина.

"Все, что я недогуляла в 25, вы видите в мои 45. У меня даже ни разу в жизни не было студенческой вечеринки, чтобы я напилась и забылась. Многие говорят, что я железная, что я как робот", - рассказала знаменитость.

Она подчеркнула, что, несмотря на всем известную пользу такого режима, далеко не каждый способен его поддерживать. "Все про режим звучит дико скучно. Когда я это говорю, у людей кривятся лица, они на меня смотрят и думают: "Ну, это невыносимо, все врет. Небось, пластика". Но не пластика. Это правда вот эти скучные вещи", - отметила Канделаки.

Ведущая добавила, что всегда много работала и не позволяла себе лениться и праздно проводить досуг, передает СтарХит.

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