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В центре Москвы легковушка въехала в остановку, есть пострадавшие

14:30
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Автомобиль неожиданно выехал из пробки

Не менее трёх человек пострадали в результате наезда машины на остановку общественного транспорта в центре Москвы. ДТП произошло на улице Садовая-Триумфальная.

Водитель стоявшего в пробке легкового автомобиля неожиданно развернул машину в сторону тротуара и врезался на скорости в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. Видеозапись происшествия публикует ТВЦ.RU.

По предварительной информации, пострадавшие госпитализированы, в их числе ребёнок. Как сообщают очевидцы, за рулём была девушка. Причины происшествия выясняются.

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