Устроившая ДТП в центре Москвы девушка могла перепутать педали

Водитель была трезвой

Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Автомобиль въехал в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице.

На кадрах камеры наблюдения видно, что машина сначала стояла в общем потоке, но потом неожиданно повернула и выехала на тротуар, где в эту минуту находились люди.

Уже известно, что за рулём была девушка. По предварительной информации, алкогольного опьянения у нее не обнаружено. Она в шоковом состоянии. ДТП девушка могла совершить из-за невнимательности. Не исключено, что водитель перепутала педали, пишет "Интерфакс".

Движение транспорта в районе ДТП ограничено. На месте работают оперативные службы.

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