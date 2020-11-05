Пригожин оценил шансы дочери Алсу стать профессиональной певицей

Сама Алсу начала заниматься карьерой в юном возрасте

Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что Алсу зарегистрировала имя своей 12-летней дочери в качестве товарного знака. Продюсер считает, что в дальнейшем Микелла действительно сможет стать звездой.

Пригожин отметил, что сейчас Алсу и её дочери не нужно обращать внимание на хейтеров, а вместо этого стоит продолжать идти вперед, передает "Вечерняя Москва".

"Вы знаете, принцип шоу-бизнеса такой же, как и в жизни в целом: собаки лают, а караван идет. Поэтому не нужно все время обращать внимание на то, что нас пытаются девальвировать в тех или иных вопросах", - сказал он.

Продюсер подчеркнул, что Микелла растет очень талантливой и, возможно, в будущем у нее получится повторить успех матери и стать профессиональной певицей.

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