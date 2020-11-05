Скончалась звезда фильмов "Назад в будущее" и "Титаник"

Ей был 91 год

В США на 92-ом году жизни скончалась актриса Эльза Рэйвен (настоящее имя – Эльза Рабинович).

Актрисы не стало 2 ноября. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, пишет издание Variety.

Зрителям Рэйвен запомнилась, по эпизодическим, но ярким ролям в фильмах "Назад в будущее" и "Титаник". В ленте Роберта Земекиса она сыграла женщину, выступающую за сохранение башни с часами, а в картине Джеймса Кэмерона - жену совладельца универмага Macy's Исидора Штрауса Иду.

Кроме того, актриса снималась в сериалах "Скорая помощь", "Принц из Беверли-Хиллз" и "Команда А", напоминает "Газета.Ru".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"