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Скончалась звезда фильмов "Назад в будущее" и "Титаник"

15:01
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Ей был 91 год

В США на 92-ом году жизни скончалась актриса Эльза Рэйвен (настоящее имя – Эльза Рабинович).

Актрисы не стало 2 ноября. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, пишет издание Variety.

Зрителям Рэйвен запомнилась, по эпизодическим, но ярким ролям в фильмах "Назад в будущее" и "Титаник". В ленте Роберта Земекиса она сыграла женщину, выступающую за сохранение башни с часами, а  в картине Джеймса Кэмерона - жену совладельца универмага Macy's Исидора Штрауса Иду.

Кроме того, актриса снималась в сериалах "Скорая помощь", "Принц из Беверли-Хиллз" и "Команда А", напоминает "Газета.Ru".

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Эльза Рабинович
Эльза Рабинович
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