Россиянам пообещали еще пять дней аномального тепла

Снега не будет еще долго

Аномально теплая погода продержится на европейской части России ближайшие пять дней. Затем наступит похолодание, но снега жителям центрального региона ожидать пока не стоит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха, на ближайшие пять дней: на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета", - сказал Вильфанд. Метеоролог пояснил: чем насыщеннее красный цвет, тем выше температура.

В Москве, по словам Вильфанда, погода начнет меняться уже в начале следующей недели. В понедельник температура будет уже около 4-5 градусов, а в последующие дни ожидаются отрицательные ночные температуры.

Снега жители центра России, несмотря на похолодание, пока не увидят. По словам Вильфанда, снежный покров уже лежит на Азиатской территории России, а в Европейской России - только на самом севере, передает ТАСС.

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