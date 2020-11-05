При обыске у Цивина и Дрожжиной найдены рукописи Анны Ахматовой

Они оцениваются во внушительную сумму

Появилась информация об обысках, проходивших в квартире актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на данные следствия, были изъяты несколько пакетов, в которых находились архивы актера, в числе которых рукописи поэтессы Анны Ахматовой. По мнению экспертов, эти рукописи стоят очень дорого – даже больше, чем квартира Баталовых в Доме на набережной.

Ранее сообщалось, что вдова и дочь Баталова лишились доли в недвижимости актера, а также крупной суммы денег из-за мошенничества. По данным следствия, имуществом завладели их близкие друзья – Дрожжина и Цивин. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, Наталья Дрожжина и ее муж готовы вернуть семье Алексея Баталова все имущество. Сейчас им запрещено посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

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