ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано редкое фото мамы Заворотнюк

15:44
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Валентина Борисовна прекрасно выглядит

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram свежий снимок со своей бабушкой, которая крайне редко попадает на фото. "У меня лучшая бабушка", - написала Анна. 
Заворотнюк обращалась к услугам суррогатной матери

На опубликованном снимке Анна обнимает 77-летнюю бабушку, которая сидит в кресле в рубашке оверсайз и джинсах. 

Валентина Борисовна выглядит моложе своего возраста, что, конечно же, заметили подписчики Анны. Видимо, дело не только в стильном наряде, но и в генах. Женщины в семье Заворотнюк медленно стареют. В глаза также бросилось сходство Валентины Борисовны с дочкой и внучкой. Про таких говорят "одно лицо". 

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в  поселке Крекшино. Мама актрисы живет там же. Она заботится о двухлетней Миле - дочке Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Опубликовано редкое фото мамы Заворотнюк
Опубликовано редкое фото мамы Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.