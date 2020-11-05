Опубликовано редкое фото мамы Заворотнюк

Валентина Борисовна прекрасно выглядит

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram свежий снимок со своей бабушкой, которая крайне редко попадает на фото. "У меня лучшая бабушка", - написала Анна.

На опубликованном снимке Анна обнимает 77-летнюю бабушку, которая сидит в кресле в рубашке оверсайз и джинсах.

Валентина Борисовна выглядит моложе своего возраста, что, конечно же, заметили подписчики Анны. Видимо, дело не только в стильном наряде, но и в генах. Женщины в семье Заворотнюк медленно стареют. В глаза также бросилось сходство Валентины Борисовны с дочкой и внучкой. Про таких говорят "одно лицо".

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в поселке Крекшино. Мама актрисы живет там же. Она заботится о двухлетней Миле - дочке Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.

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