"Назад не вернешься": Лукашенко предостерег медиков от работы в Польше

Он попросил не воспринимать его слова как угрозу

Белорусские врачи, которые согласятся помочь Польше или другим странам в борьбе с COVID-19, в будущем могут не рассчитывать на работу на родине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - предупредил белорусский лидер (цитата по "Sputnik Беларусь").

Лукашенко отметил, что не стоит воспринимать его слова как угрозу, это лишь приказ для правительства.

Ранее власти Польши заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

Как сообщили в Минздраве республики, в Белоруссии по состоянию на 5 ноября зарегистрированы 103295 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние сутки составил 982 случая против 984 за предыдущие сутки. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 998 пациентов.

Тем временем в Польше зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27143 человек.

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