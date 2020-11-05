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Движение по ЦКАД-3 запустят 11 ноября

15:36
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Минимальная стоимость проезда - 225 рублей

Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) запустят 11 ноября.

Об этом ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. На ЦКАД будет действовать безбарьерная система оплаты free-flow. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.

Дорога имеет четыре полосы движения, максимальная разрешенная скорость будет установлена перед запуском.

Ранее "Автодор" озвучил стоимость проезда по 105 километру ЦКАД-3: по транспондеру для легковых автомобилей – 255 рублей или 2,4 рубля за километр, для грузовых автомобилей – 840 рублей.

Штраф за неоплату проезда для легковых автомобилей -  2,5 тысячи рублей, для грузовых – 5,5 тысячи рублей.  

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса имеет протяженность 336,5 километра и проходит в 50 километрах от МКАД. Дорога проходит через шесть муниципальных образований Московской области: Солнечногорского, Дмитровского, Пушкинского, Щелковского и Ногинского районов, а также городского округа Черноголовка.

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