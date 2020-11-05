Далай-лама высказался о терактах в Европе

Мир наблюдает за ситуацией во Франции

Далай-лама обратился к российским буддистам с просьбой не обвинять в недавних терактах во Франции и Австрии всех мусульман. Следует помнить, что случившееся – дело рук отдельных экстремистов.

"Недавно в Европе произошло несколько вооруженных нападений исламских фундаменталистов, но мы не можем возлагать вину за это несчастье на всех мусульман. Это было бы ошибкой", - считает духовный лидер.

Он добавил, что в любой религии, в том числе в буддизме, могут найтись те, кто настроен на конфликты. Но это вовсе не означает, что так можно говорить о всех представителях религии, передает РИА Новости.

Ранее во Франции школьник обезглавил учителя, который на уроках рассуждал о свободе слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Многие мусульмане, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, осудили действия лидера Франции.

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