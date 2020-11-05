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Макрон из-за терактов ужесточил контроль на границах Франции

15:47
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Президент Франции призвал пересмотреть шенгенскую систему

Контингент пограничников и таможенников на границах Франции со странами Шенгенской зоны увеличится вдвое. Эммануэль Макрон сообщил о своем решении, осматривая КПП Пертюс на границе с Испанией. По словам президента Франции, численность пограничной полиции и сотрудников таможни будет увеличена с 2 400 до 4 800 человек.
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Но и этого, по мнению Макрона, недостаточно. Французский лидер считает, что шенгенская система нуждается в пересмотре.

"Мы приняли решение усилить контроль на границах Шенгенской зоны. Во Франции… Я считаю также необходимым пересмотреть шенгенскую систему и добиться большего контроля на границах", - заявил Макрон, пообещав выступить с такими предложениями на декабрьском саммите ЕС.

О своем решении французский президент заявил после серии терактов. В октябре в пригороде Парижа радикальный исламист убил школьного учителя, затем вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. А 2 ноября несколько террористов устроили стрельбу в столице Австрии Вене, напоминает ТАСС.

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