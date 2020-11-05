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Леонид Рошаль поддержал продление дистанционного обучения в Москве

16:12
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Благодаря дистанкционке доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников снизилась

Продление дистанционного обучения поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции в столице. Такое мнение в четверг высказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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"Я поддерживаю решение мэра Москвы Собянина - продлить дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс", - сказал врач.

По его словам, кому-то продление дистанционки может не понравится, однако "кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах" или "были переносчиками инфекций ", задался вопросом Рошаль в беседе с журналистами АГН "Москва".

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что дистанционное обучение столичных школьников 6-11 классов будет продлено на две недели – с 9 по 22 ноября.

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