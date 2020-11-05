МИД призвал россиян отказаться от зарубежных поездок из-за COVID-19

Обстановка на туристических направлениях нестабильная

Россиян призвали отложить необязательные поездки за рубеж. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обстановка с распространением коронавируса нестабильна.

"Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. По возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется", — заявила представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.

Ранее Захарова высказывала предположение, что вторая волна COVID-19 в мире может оказаться сильнее первой. МИД уже обращался к гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства, принимая решение о выезде за рубеж. Россиян призвали избегать ненужных рисков, передает RT.

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