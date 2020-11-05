В МИД раскритиковали избирательную систему США

Последнее слово принадлежит выборщикам

Москва готова к конструктивному взаимодействию с президентом США, кто бы ни занял Белый дом. Об этом заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Итогов голосования до сих пор нет. В эти минуты всё внимание приковано к Неваде, где в четверг обещают объявить предварительные результаты. Если этот штат поддержит Джо Байдена, демократ получит 270 голосов выборщиков, необходимые для победы. Дональд Трамп уже заявил, что не признает поражения. Не менее решительно настроены и сторонники обоих кандидатов.

Манхэттен. Мирный изначально марш с требованием тщательно считать голоса переходит в традиционные уже стычки с полицией и поджоги. В толпе, в основном, активисты Black Lives Matter. По умолчанию - сторонники Байдена. На самом же деле у них своя борьба, выборы президента, кажется, лишь очередной повод устроить беспорядки.

Задержаны 20 человек. Массовые аресты и в Миннеаполисе. Похожая картина - в Портленде. Губернатору приходится даже задействовать Нацгвардию, чтобы справиться с протестующими, которые грабят магазины и бьют витрины. В Фениксе уже сторонники Трампа заявляют о себе.

Америка расколота, политическая борьба перекочевала на улицы. А ведь еще даже нет официальных итогов выборов. Пыл толпы подогревает Джо Байден, заявляя, что уже готов въехать в Белый дом.

"Для меня особенно важно то, что мы победили вместе с большинством американского народа. Наш отрыв - почти 3 миллиона голосов - и все указывает на то, что эта цифра будет расти. После долгой ночи подсчетов становится ясно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом. Мы победим после завершения подсчета голосов", - заявил Байден.

Уверенность в победе демонстрирует и новый сайт команды Байден-Харрис. Как заявлено, он призван обеспечить передачу власти - каким образом, неясно. Пока там только одно сообщение: про кризисы, с которыми столкнулась Америка - от пандемии до изменения климата. Про кризис двоевластия - ни слова. А ведь о своей победе пишет в "Твиттере" и Дональд Трамп.

"Мы объявили, что считаем себя победителями с точки зрения получения голосов выборщиков в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых голосов за Трампа значительно больше. В дополнение к этому мы также объявляем, что считаем себя победителями в штате Мичиган, если там на самом деле было много тайно выброшенных бюллетеней, как об этом сообщается", - отметил Трамп.

В каждом из этих штатов Трамп сначала лидировал, но потом потерял преимущество. Демократы объясняют это тем, что начали считать бюллетени, отправленные по почте. А таким способом голосуют, в основном, за Байдена. Республиканцы же уверены, что под шумок устроены вбросы и подтасовки. Сын действующего президента публикует в интернете кадры: неизвестный сжигает бюллетени, в которых галочка стоит напротив фамилии Трамп.

За дело берутся юристы. В Висконсине, где действующий президент отстал от Байдена меньше, чем на процент, настаивают на пересчете. В Мичигане требуют остановить подсчет - после того, как на участок не допустили наблюдателя от республиканцев, а чаша весов склонилась в пользу демократов. Того же ждут и рядовые сторонники Трампа, собравшиеся перед избиркомом.

В Пенсильванию и вовсе отправлена тяжелая артиллерия. Те, кому президент доверяет больше всего - его сын Эрик и адвокат Джулиани. Пока в этом штате Трамп впереди, но его преимущество тает на глазах: на подходе голоса избирателей крупных городов, где поддерживают демократов.

Все усложняется и тем, что в США несовершенная архаичная избирательная система: последнее слово за выборщиками, делегатами. Даже если в одном из штатов один кандидат в президенты побеждает другого с незначительным перевесом, то получает все голоса выборщиков. Многие указывают на несправедливость такого положения дел. В том числе и международные организации. В Москве это тоже подмечают, но подчеркивают: готовы к конструктивному диалогу с любой администрацией.

"Отмечу, что в условиях примерного равенства соперников за президентский пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, включая ОБСЕ, и признанные эксперты в этой сфере", - заявила Мария Захарова.

Всего в Америке за эту кампанию уже подано почти 400 исков, это рекорд. Но в ход идут и менее традиционные средства борьбы. Байден создает движение в защиту итогов выборов. О сборе средств на те же цели объявляет и штаб Трампа. А еще собирается на коллективную молитву. По мнению советницы президента Паулы Уайт, в процесс вмешались "демонические силы", которые пытаются украсть у Трампа победу.

Трамп хоть на Бога и надеется, но сам уже объявил: в случае проигрыша обратится в Верховный суд. В последний раз судьбу президентского кресла он решал 20 лет назад, Тогда Джордж Буш-младший и Альберт Гор не поделили голоса во Флориде. Разбирательства затянулись почти на месяц.

Ольга Оксенич, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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