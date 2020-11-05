ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел строящийся участок Юго-Восточной хорды

18:06
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Строительство хорды разделено на 10 участков

Несмотря на пандемию, дорожное строительство в Москве идёт по графику. Готовность Северо-Восточной хорды составляет две трети, а Юго-Восточной - 34 процента. Об этом сообщил в четверг Сергей Собянин, осмотрев ход работ на участке от Рязанского проспекта до Третьего кольца. Этот сегмент будет готов в первой половине будущего года. А закончить строительство всей магистрали от шоссе Энтузиастов до Улицы Поляны в Бутове планируется к 2023 году.

Этот участок Юго-Восточной хорды достаточно короткий. Всего несколько сотен метров. Но очень важный для всей трассы. Он свяжет Третье транспортное кольцо с Рязанским проспектом. То есть попасть на него можно будет, минуя Нижегородскую улицу. Это сократит путь на 2 километра.

Путепровод пересекает две железные и две автомобильные дороги. Здесь же станции МЦД и МЦК "Новохохловская" и Третье транспортное кольцо. В таких стесненных условиях строители работали с ювелирной  точностью. В этом помогла современная технология надвижки пролётного строения.

Строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков. Семь из них уже в работе. Самым сложным станет участок между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. Там планируется сложная система эстакад.

Кроме основного хода второго участка Юго-Восточной хорды, реконструируют Новохохловскую улицу, построят подъезды к станции МЦК "Новохохловская", а для пешеходов откроют два подземных перехода.

"Мы продолжаем, несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, активное дорожное строительство. Один из самых молодых проектов - это Юго-Восточная хорда", - отметил Собянин.

Протяженность всей Юго-Восточной хорды составит 28 километров. Новая магистраль пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. И соединит между собой Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских курсантов и Липецкую. И уйдет за МКАД в Новую Москву через магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

В итоге получится связь между востоком, юго-востоком и юго-западом столицы. Это должно заметно снизить транспортную нагрузку на центр города, Nретье транспортное кольцо и вылетные магистрали.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве
Строительные работы на участке Юго-Восточной хорды в Москве
Строительные работы на участке Юго-Восточной хорды в Москве
Строительство участка Юго-Восточной хорды
Строительство участка Юго-Восточной хорды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.