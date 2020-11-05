Собянин осмотрел строящийся участок Юго-Восточной хорды

Строительство хорды разделено на 10 участков

Несмотря на пандемию, дорожное строительство в Москве идёт по графику. Готовность Северо-Восточной хорды составляет две трети, а Юго-Восточной - 34 процента. Об этом сообщил в четверг Сергей Собянин, осмотрев ход работ на участке от Рязанского проспекта до Третьего кольца. Этот сегмент будет готов в первой половине будущего года. А закончить строительство всей магистрали от шоссе Энтузиастов до Улицы Поляны в Бутове планируется к 2023 году.

Этот участок Юго-Восточной хорды достаточно короткий. Всего несколько сотен метров. Но очень важный для всей трассы. Он свяжет Третье транспортное кольцо с Рязанским проспектом. То есть попасть на него можно будет, минуя Нижегородскую улицу. Это сократит путь на 2 километра.

Путепровод пересекает две железные и две автомобильные дороги. Здесь же станции МЦД и МЦК "Новохохловская" и Третье транспортное кольцо. В таких стесненных условиях строители работали с ювелирной точностью. В этом помогла современная технология надвижки пролётного строения.

Строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков. Семь из них уже в работе. Самым сложным станет участок между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. Там планируется сложная система эстакад.

Кроме основного хода второго участка Юго-Восточной хорды, реконструируют Новохохловскую улицу, построят подъезды к станции МЦК "Новохохловская", а для пешеходов откроют два подземных перехода.

"Мы продолжаем, несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, активное дорожное строительство. Один из самых молодых проектов - это Юго-Восточная хорда", - отметил Собянин.

Протяженность всей Юго-Восточной хорды составит 28 километров. Новая магистраль пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. И соединит между собой Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских курсантов и Липецкую. И уйдет за МКАД в Новую Москву через магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

В итоге получится связь между востоком, юго-востоком и юго-западом столицы. Это должно заметно снизить транспортную нагрузку на центр города, Nретье транспортное кольцо и вылетные магистрали.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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