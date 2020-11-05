Боевые расчеты С-400 "Триумф" провели учения в Крыму

Для максимального приближения к боевой обстановке использовались холостые боеприпасы и имитаторы взрывных устройств

В Крыму прошли учения войск противовоздушной обороны с использованием зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Боевые расчеты подверглись нападению условных диверсантов, приняли бой и уничтожили противника. Зенитчики отработали обнаружение и проводку высотных целей с их последующей ликвидацией.

Диверсанты вывели из строя пусковую установку комплекса "С400 Триумф". Зафиксирована попытка проникновения на территорию части. По замыслу учений - создается угроза захвата позиций дивизиона, передает "ТВ Центр".

Пять минут на сборы - таков норматив. За это время пусковые установки нужно успеть свернуть и начать движение к новому безопасному месту дислокации. Дивизион С-400 на марше сопровождает комплекс "Панцирь" и машина с боевым охранением. По бездорожью колонна движется с небольшой скоростью – до 30 километров в час и на одном из поворотов попадает в засаду. Военнослужащим приходится спешиться и с ходу вступить в бой.

Атака не только с земли, но и с воздуха. Боевые расчеты ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" обнаружили дрон. Беспилотники с подвесными бомбами - серьезная опасность для колонны техники. Квадрокоптеры использовали боевики в Сирии для атаки на аэродром Хмеймим и гуманитарные коридоры.

Поиск и обнаружение целей происходит в автоматическом режиме. От расчета требуется только принять решение на захват цели, сопровождение и обстрел цели. Остальное все делает боевая машина. С момента обнаружения до взятия на сопровождение и пуска ракеты от 4 до 6 секунд.

Уже через минуту после отражения атаки колонна снова пришла в движение. Главная задача - вернуть на боевое дежурство комплексы С-400 - это противовоздушный щит полуострова. Именно "Триумфы" отражают налёт авиации или массированный ракетный удар противника. И от того, как быстро они вернутся в строй, зависит обороноспособность страны. Поэтому даже на учениях условия и задачи всегда максимально приближены к боевым.

"Подобные учения необходимо проводить, чтобы личный состав умел действовать во всех условиях обстановки. Время на сворачивание в этом случае нам дается не больше 5 минут. После этого - смена позиций и опять же не более 5 минут, чтобы привести комплекс в полную боевую готовность", - сообщил командир батареи Артур Горошкин.

Дивизионы С-400 в Евпатории, Севастополе, Феодосии и Джанкое образуют защитное кольцо вокруг полуострова. Крым, акватория Чёрного моря, побережье Турции, часть Украины - под контролем территория в радиусе 600 километров. И любые цели на высоте от 5 метров до ближнего космоса - что называется, защита без "мертвых зон".

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, " ТВ Центр".

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