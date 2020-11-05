Лукашенко решил производить в Белоруссии российскую вакцину от COVID-19

Белорусский лидер поручил рассмотреть вопрос "без шума и пыли"

Москва передаст Минску технологию производства вакцины от коронавируса. Россия делает это "на дружеских основаниях", подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Белоруссии поручил своему помощнику произвести все необходимые расчеты, "без шума и пыли" заняться этим вопросом.

"Я вчера разговаривал с президентом России… Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте", - рассказал белорусский лидер о содержании своей беседы с Владимиром Путиным.

Лукашенко поручил участникам совещания по противодействию распространению вирусных инфекций изучить вопрос – устраивает ли Минск российская вакцина. Президент Белоруссии ожидает предложений по организации производства препарата. Лукашенко подчеркнул, что это непростое и недешевое производство, передает агентство БелТА.

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