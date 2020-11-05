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"Неделя арктического кино" пройдет в Москве в ноябре

16:59
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Ленты 30-х годов можно будет увидеть с 9 по 13 ноября

В столичных кинотеатрах состоится "Неделя арктического кино". График проведения - с 9 по 13 ноября. Кинопоказы организованы в рамках проекта "Неизвестные герои Севера" при поддержке Департамента культуры Москвы, а также Государственного бюджетного учреждения культуры столицы "Московское кино".

Ленты 30-х годов, посвященные освоению Арктики, можно будет увидеть в кинотеатрах "Искра", "Сатурн", "Тула", "Спутник", "Вымпел".

Всю информацию о мероприятии можно получить на сайте www.geroisevera.ru.

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