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В Москве переведены на удаленку 1,3 миллиона сотрудников

17:19
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Дистанционный режим работы действует до 29 ноября

Московские предприятия и организации, в которых работают в общей сложности 4 миллиона человек, представили властям данные о переводе сотрудников на удаленку. 190 тысяч работодателей отправили на дистанционную работу почти 1,3 миллиона человек, сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.
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Сведения о переведенных на дистанционный режим труда сотрудниках работодатели направляют каждый понедельник в электронном виде. Это информация о номерах телефонов, транспортных карт и машин работников. Если состав отправленных на удаленку сотрудников за неделю не изменился, отчет можно не отправлять.

"На 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционный режим работы через личный кабинет юридического лица на портале Мэра и правительства Москвы mos.ru предоставили 190 тысяч работодателей Москвы. В них работают более 4 миллионов человек, из которых почти 1,3 миллиона переведены на дистанционную работу", - приводит сообщение департамента РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели в столице должны были перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников. На дистанционный режим также должны были перейти все сотрудники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Позже требование продлили до 29 ноября. Штраф для индивидуальных предпринимателей, которые не предоставят данные - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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