Власти Москвы не планируют вводить жесткие меры из-за COVID-19

Система здравоохранения справляется с вызовами и проблемами

Столичные власти в настоящий момент не собираются вводить жесткие ограничительные меры из-за COVID-19, какие действуют в странах Европы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов. Мы пока не предполагаем это делать", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Мэр отметил, что система здравоохранения "на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", передает АГН "Москва".

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