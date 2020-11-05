ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы не планируют вводить жесткие меры из-за COVID-19

17:21
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Система здравоохранения справляется с вызовами и проблемами

Столичные власти в настоящий момент не собираются вводить жесткие ограничительные меры из-за COVID-19, какие действуют в странах Европы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов. Мы пока не предполагаем это делать", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Мэр отметил, что система здравоохранения "на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.