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Трамп потребовал остановить подсчет голосов

18:12
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Штаб действующего президента готовит иски в суд

Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США. Предвыборный штаб республиканца планирует в суде оспорить через суд предполагаемые нарушения в нескольких штатах.
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"Остановите подсчет!", - написал действующий президент США на своей странице в Twitter.

Штаб Трампа планирует, в частности, оспорить предполагаемые нарушения при голосовании на всеобщих выборах в колеблющемся штате Невада – победа в этом штате приносит 6 голосов выборщиков. О подаче судебного иска планируется объявить на пресс-конференции в Лаг-Вегасе. Республиканцы считают, что на выборах в Неваде проголосовали по меньшей мере 10 тысяч человек, которые там давно не проживают.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штате Аризона. Сторонники действующего президента уже подали подали иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган – а также намерены запросить  пересчет голосов в штате Висконсин, сообщает CNN.

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