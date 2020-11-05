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Скончался лидер культовой хард-рок-группы Uriah Heep

19:00
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Британскому музыканту было 75 лет

После непродолжительной болезни скончался бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли. Британскому музыканту было 75 лет. О смерти Хенсли сообщил в соцсети Facebook его брат Тревор.
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"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы вы знали, мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в его последние минуты. Мы все разбиты этой трагической и неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы принять это", – написал Тревор Хенсли.

Публичных похорон не будет – как написал Тревор, рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании.

Кен Хенсли в начале 1970-х присоединился к гитаристу Мику Боксу и вокалисту Дэвиду Байрону, создавшим группу Spice. Позже лондонцы изменили это название на Uriah Heep. Хенсли – автор знаменитых хитов рок-группы, таких, как "Lady in black", "Free me" и "Easy livin". Музыкант покинул группу в 1980 году.

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