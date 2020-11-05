В Минздраве назвали главные симптомы коронавируса

Среди них - повышенная температура, слабость и утомляемость

В России за сутки выявлено еще 19 тысяч 404 случая заболевания короновирусом. Это данные Оперштаба. Из больниц выписались 12 тысяч 238 человек. Регионы в зависимости от ситуации усиливают противоэпидемические меры. На особом контроле соблюдение масочного режима и дезинфекция социальных учреждений. МИД в связи с ростом заболеваемости в других странах призывыет граждан отложить необязательные поездки за рубеж.

У каждого посетителя торгового центра свое оправдание, почему маска не на лице, а в кармане, сумке или вообще отсутствует. Чаще всего пеняют на забывчивость. Лекарство от нее - профилактическая беседа с полицейскими или штраф, передает "ТВ Центр".

"В ходе обследования было выявлено 28 нарушителей, составлено 28 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КОАП Москвы. Данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тысяч рублей", - сообщил инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Леонтьев.

В Москве противостоять инфекции помогают в том числе вовремя предпринятые меры. Положительно на ситуацию влияет перевод трети сотрудников компаний и предприятий на удаленную работу. В последние недели доля заболевших старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Дистанционное обучение будет продолжено, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 года", - отметил Собянин.

В Воронежской области вводят обязательный домашний режим для пожилых. Тем, кому за 65, выходить из дома можно только на прогулку. В Мурманской области школьные каникулы продлены до 15 ноября. В Иркутской - на двухнедельное дистанционное обучение все классы уходят с 9 ноября. Продлена дистанционка и в Омске. Власти региона пожаловались в ФАС на завышенную стоимость ряда лекарств. Например, один из антибиотиков в сентябре стоил 70 рублей, сейчас есть в наличии только в одной аптеке Омска по цене более двух тысяч.

С момента появления в России первого больного коронавирусом прошло 10 месяцев. За это время об инфекции стало известно многое. Например, симптомы. У половины пациентов - потеря вкуса и обоняния.

"Как минимум, температура выше 37,5 градусов - это удел 90 процентов заболевших. На второе место я бы поставил слабость и утомляемость - 40 процентов, кашель - 40 процентов, одышка - 30 процентов, головная боль - 20 процентов", - сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

Инкубационный период болезни - 10 дней. Еще в течение 20 дней, а иногда и двух месяцев после активной фазы больной может быть распространителем инфекции.

Мировой лидер по количеству зараженных – США. Сто тысяч положительных тестов за сутки. Греция вслед за другими европейскими странами с 7 ноября вводит карантин. В Великобритании накануне введения этой меры местные пабы попытались сделать выручку на месяц вперед. В Италии накануне ввели общенациональный комендантский час - с 10 вечера до 5 часов утра. Дальше всех пошла Дания. Власти приняли решение уничтожить всех норок - 17 миллионов особей. На зверофермах, оказывается, мутировал новый штамм вируса, который передается от животных человеку. Грызуны первые попали под подозрение.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"