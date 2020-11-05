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Избивший судью Широков предстанет перед судом

19:21
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Широкова. Бывший футболист сборной России предстанет перед судом за избиение судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд.
Нападение Романа Широкова на судью сняли на видео

Широков выступал за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Спортсмен трижды завоевывал титул чемпиона России, в его активе также победа в Кубке УЕФА. Полузащитник провел 56 матчей за российскую сборную, в ее составе стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008.

10 августа во время матча любительских команд Широков напал на судью. Бывший спортсмен  нанес арбитру несколько ударов по голове. Экс-футболисту грозит до 2 лет лишения свободы, передает РИА новости.

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