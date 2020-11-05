Избивший судью Широков предстанет перед судом

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Широкова. Бывший футболист сборной России предстанет перед судом за избиение судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд.

Широков выступал за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Спортсмен трижды завоевывал титул чемпиона России, в его активе также победа в Кубке УЕФА. Полузащитник провел 56 матчей за российскую сборную, в ее составе стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008.

10 августа во время матча любительских команд Широков напал на судью. Бывший спортсмен нанес арбитру несколько ударов по голове. Экс-футболисту грозит до 2 лет лишения свободы, передает РИА новости.

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