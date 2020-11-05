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Названы сроки третьей волны коронавируса

19:43
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Она будет слабее двух предыдущих

Весной в России ожидается третья волна коронавируса, считает главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко. По мнению врача, она будет слабее двух предыдущих – если специалисты успеют подготовить вакцину.
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"Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих... Идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать... третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина", - цитирует Проценко RT. Врач отметил, что на изучение вакцины потребуется 3-4 месяца.

Проценко также рассказал, что сейчас в больницах стало больше пожилых людей с COVID-19 в сравнении с мартом. Все пациенты в реанимации и на ИВЛ – старше 40 лет.

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