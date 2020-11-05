Мишустин рассказал о поправках в проект бюджета

Премьер считает нужным расставить акценты на социально значимых задачах

Поправки в бюджет страны на следующие три года стали ключевой темой сегодняшнего заседания кабмина. Документ готовят ко второму чтению в Госдуме и, как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, с учетом поручений президента, статьи, которые непосредственно касаются поддержки людей и экономики, требуют больших объемов финансирования.

Замечания по этому поводу вносили и парламентарии. Средства будут перенаправлены в рамках уже утвержденных расходов и доходов. Например, больше денег выделят на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах, оплату классного руководства и горячего питания школьников, выплаты на детей от трёх до семи лет - и не только, передает "ТВ Центр".

"Пакет поправок позволит распределить часть ресурсов, которые нам удалось сконцентрировать в ходе подготовки проекта, расставить акценты на социально значимых задачах. Среди них – финансирование кредитной программы по поддержке занятости, снижение средней ставки по ипотеке. Ряд изменений касаются сферы здравоохранения: будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и развитие эпидемиологического мониторинга. Несколько решений направлены на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма", - рассказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"