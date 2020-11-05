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Американцы назвали новый двигатель Ту-160 самым мощным в мире

20:08
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Он увеличит дальность полета бомбардировщика на 1 тысячу километров

Новые серийные двигатели НК-32-02 российского стратегического бомбардировщика Ту-160М - самые мощные в мире силовые агрегаты для боевых самолетов. Они увеличат дальность машины на тысячу километров.
Установлен рекорд дальности полёта бомбардировщиков Ту-160

"НК-32, установленный в оригинальном Ту-160, широко известен как самый мощный боевой авиадвигатель в мире, развивающий более 55 000 фунтов тяги на полном форсаже", — пишет американское издание The Drive.

Издание отмечает, что отсутствие двигателей было серьезным препятствием "для амбициозных планов Москвы по возобновлению производства Ту-160", остановленном в 1994 году.

Первый модернизированный Ту-160М собрали на Казанском авиационном заводе – об этом сообщалось в ноябре 2019 года. На днях стало известно о полете обновленной машины. В серийное производство модель отправится в 2021-м, в том же году ее начнут поставлять в войска.

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