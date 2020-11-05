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Подсчет голосов приостановлен в Филадельфии

20:34
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Наблюдателей от республиканцев допустили к процедуре

Подсчет полученных по почте бюллетеней на выборах в США приостановлен в Филадельфии. Крупнейший город ключевого американского штата Пенсильвания взял паузу после того, как суд решил допустить к процедуре наблюдателей от республиканцев.
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"Филадельфия временно приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда", - передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Демократической партии.

Решение суда о допуске наблюдателей на подсчет голосов в Филадельфии действующий президент США ранее назвал "большой победой". Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны, процесс затягивается.

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