Байден оторвался от Трампа в Неваде

Кандидат-демократ может получить решающие 6 голосов

Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в одном из ключевых штатов – Неваде. Обработано 87% бюллетеней, демократ опережает республиканца на 12 042 голоса.

Штат Невада даст победителю голоса шести выборщиков. Именно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах президента США, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что действующий президент Дональд Трамп потребовал приостановить подсчет голосов, полученных по почте. В Пенсильвании суд поддержал это требование, подсчет голосов прекращен.

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