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Обработка бюллетеней приостановлена в двух округах Пенсильвании

21:28
  • четверг
  • 05 ноября 2020

CNN утверждает, что там лидирует Байден

Обработка бюллетеней на всеобщих выборах в США приостановлена по меньшей мере в двух округах штата Пенсильвания. В частности, прекращен подсчет голосов в крупнейшем городе штата – Филадельфии – и одноименном округе, сообщает телеканал NBC.
Байден оторвался от Трампа в Неваде

CNN сообщает, что как минимум до пятницы приостановлен подсчет голосов в округе Аллегейни. Здесь расположен второй по величине город Пенсильвании - Питтсбург. CNN заверяет, что в обоих округах уверенно лидирует демократ Джозеф Байден. В то же время, в целом по штату Трамп опережает демократа – у действующего президента 50,3% голосов избирателей, у Байдена - 48,5%.

Ранее штаб Трампа потребовал временной приостановки подсчета - до тех пор, пока не будет "нормального уровня прозрачности". Суд в Пенсильвании требование поддержал,  республиканцам позволили наблюдать за обработкой бюллетеней. Трамп назвал решение суда "большой победой".

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