Власти Москвы не видят необходимости введения пропускного режима

Существующих мер против распространения COVID-19 достаточно

Возвращать пропускной режим, который действовал в Москве весной из-за пандемии коронавируса, нет необходимости. Достаточно тех мер по борьбе с распространением COVID-19, которые уже действуют, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Сейчас такой необходимости нет. Те цифры, которые мы видим, по снижению пассажиропотока в общественном транспорте, по снижению пассажиропотока на личных автомобилях свидетельствуют о том, что граждане и организации ответственнее подходят к соблюдению введенных уже требований", - сказал вице-мэр в интервью телеканалу "Россия-24".

С 15 апреля по 9 июня в столице действовал режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны были включить их номера в свои пропуска не меньше чем за 5 часов до поездки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"