"Демократия умирает во тьме": в США после выборов накаляется обстановка

Трамп заявил, что поражения не признает

Москва готова к конструктивному взаимодействию с президентом США, кто бы ни занял Белый дом. Об этом заявила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Итогов голосования до сих пор нет. В четверг всё внимание приковано к Неваде, где сегодня обещали объявить предварительные результаты. Если этот штат поддержит Джо Байдена, демократ получит 270 голосов выборщиков, необходимые для победы. Дональд Трамп уже заявил, что не признает поражения. Не менее решительно настроены и сторонники обоих кандидатов.

Хаос в Америке. В Пенсильвании сторонники Трампа перегородили проезжую часть у избиркома в крупнейшем городе - Филадельфии. Пока обходится без столкновений. Преимущество действующего президента здесь тает на глазах и штаб отправляет решать вопрос тяжелую артиллерию. Тех, кому президент доверяет больше всего - сына Эрика и адвоката Джулиани. Усилия дают результат. По решению суда, штаб Трампа получает "немедленный доступ для наблюдения за процессом".

"Демократия умирает во тьме. А это - возможность пролить свет на то, что происходит внутри этого здания. Наши наблюдатели будут на шесть футов позади каждого человека, который подсчитывает эти голоса. Это победа для каждого человека, законно проголосовавшего в штате Пенсильвания. Мы собираемся войти сюда прямо сейчас", - заявил старший советник в штабе Трампа Корий Левандовски.

В Манхэттене мирный изначально марш с требованием тщательно считать голоса переходит в традиционные уже стычки с полицией и поджоги. В толпе - в основном активисты Black Lives Matter. По умолчанию - сторонники Байдена. На самом же деле у них своя борьба, выборы президента, кажется, лишь очередной повод устроить беспорядки.

Подробнее смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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