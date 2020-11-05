В мире за сутки выявлено более полумиллиона случаев COVID-19

Общее число приблизилось к 48 миллионам

В мире за сутки зафиксировано более полумиллиона новых случаев COVID-19. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний выросло более чем на 9,4 тысячи, превысив 1,22 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, на 18:19 мск 5 ноября зарегистрированы 47 930 397 инфицированных и 1 221 781 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 529 256, а умерших - на 9 430.

Как отмечается в опубликованном отчете, более половины всех случаев заражения, зафиксированных в мире за минувшие сутки, приходится на Европу - 289 381. Северная и Южная Америка на втором месте - 138 926 новых зараженных, на третьем - Юго-Восточная Азия, где зафиксировано 60 003 случая.

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