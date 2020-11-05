ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В мире за сутки выявлено более полумиллиона случаев COVID-19

21:52
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Общее число приблизилось к 48 миллионам

В мире за сутки зафиксировано более полумиллиона новых случаев COVID-19. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний выросло более чем на 9,4 тысячи, превысив 1,22 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Названы сроки третьей волны коронавируса

По данным ВОЗ, на 18:19 мск 5 ноября зарегистрированы 47 930 397 инфицированных и 1 221 781 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 529 256, а умерших - на 9 430.

Как отмечается в опубликованном отчете, более половины всех случаев заражения, зафиксированных в мире за минувшие сутки, приходится на Европу - 289 381. Северная и Южная Америка на втором месте - 138 926 новых зараженных, на третьем - Юго-Восточная Азия, где зафиксировано 60 003 случая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.