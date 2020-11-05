Путин и Курц обсудили борьбу с терроризмом

Затронули и тему коронавируса

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастиан Курц обсудили борьбу с терроризмом и распространение коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Канцлер Австрии поблагодарил российского лидера за поддержку и соболезнования австрийскому народу в связи с жестоким терактом в Вене 2 ноября. Курц и Путин подтвердили решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Стороны отметили, что заинтересованы в возобновлении полномасштабных двусторонних контактов – как только нормализуется эпидемическая ситуация. Обсуждалась и тема противодействия распространению COVID-19, в том числе с использованием вакцин, а также сотрудничество России с европейскими странами в энергетической сфере.

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