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Путин и Курц обсудили борьбу с терроризмом

22:04
  • четверг
  • 05 ноября 2020

Затронули и тему коронавируса

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастиан Курц обсудили борьбу с терроризмом и распространение коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.
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Канцлер Австрии поблагодарил российского лидера за поддержку и соболезнования австрийскому народу в связи с жестоким терактом в Вене 2 ноября. Курц и Путин подтвердили решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Стороны отметили, что заинтересованы в возобновлении полномасштабных двусторонних контактов – как только нормализуется эпидемическая ситуация. Обсуждалась и тема противодействия распространению COVID-19, в том числе с использованием вакцин, а также сотрудничество России с европейскими странами в энергетической сфере.

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