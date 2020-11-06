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"Трамп будет биться": эксперт оценила шансы президента США сохранить пост

08:44
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Вероника Крашенинникова сомневается, что пересчет прибавит ему голосов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выборы президента в США. Если соотношение голосов в итоге окажется для Трампа проигрышным, будет ли у него реальная возможность добиться их пересчёта? Сможет ли действующий президент опереться на поддержку Верховного суда или Конгресса с тем, чтобы удержаться в Белом доме? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Трамп будет биться. Терять он не любит, он говорил это, что он не лузер. Трамп может замедлить процесс подсчета голосов. Он может потребовать, в одном штате уже так и сделано, заново подсчитать голоса. Только вряд ли это прибавит Трампу голосов. Нет никаких оснований на данном этапе считать, что голоса подсчитываются неверно. Люди не станут рисковать, ведь все же понимают, какая горячая кампания сейчас идет", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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