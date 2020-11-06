На Украине оценили последствия декоммунизации колбасы

Название сорта "Радянська", что означает "Советская", новому украинцу не по нутру

Победа над колбасой – триумф демократии. Украинский институт национальной памяти решил запретить сырокопченую колбасу. Название сорта "Радянська", что означает "Советская", новому украинцу не по нутру. Хотя едят эту колбасу с советских времен, но сейчас, когда европейский выбор сделан, как граждане обновленной страны могут есть такое?

За советскую колбасу вступились бывшие депутаты Верховной Рады. "Такие призывы знаете чем заканчиваются? Из колбасы исчезнет мясо", - считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

Наивные люди, разве дело в качестве. Колбаса с таким названием неизбежно отбросит граждан почти европейской Украины в советское прошлое. Для того и был принят в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запретивший пропаганду советской символики. И поставивший на одну доску нацистов и тех, кто с ними воевал.

Сколько сил уходит на борьбу с советским прошлым. На этой неделе осенило и парламентариев Словакии, которые одержали решительную победу над Коммунистической партией, объявив ее преступной организацией. Соответствующий закон принят, передает "ТВ Центр". Компартия находилась у власти в Чехословакии до 1990 года. Поэтому победа депутатам далась легко.

От колбасы до партий – борьба с историческим прошлым приобретает самые причудливые формы. Ведь проще всего взять и запретить часть своей истории. И можно поверить, что запрет "Радянськой" или "Советской" колбасы поможет Украине приблизить демократическое европейское будущее, но почему-то кажется, что в действительности все не так, как на самом деле.

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