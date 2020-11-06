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Названы продукты, от которых лучше отказаться при коронавирусе

08:31
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Они ухудшают самочувствие

При заболевании коронавирусной инфекцией необходимо отказаться от соленой пищи.
Названы продукты для профилактики COVID-19

Больной должен избегать соленой рыбы, соленых огурцов и алкоголя, который приводит к обезвоживанию организма, об этом радио Sputnik рассказал медицинский блогер, автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко.

"Если, не дай бог, заболели COVID-19, то надо поддерживать водно-солевой баланс <…> Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше", - напомнил эксперт.

Противостоять коронавирусу помогут печень трески, яичный желток, рыба, сливочное масло. Также важно включить в рацион овощи и фрукты, богатые витамином С - шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Важны продукты с содержанием селена (творог, говяжья и куриная печень) и цинка (сыр, орехи).

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