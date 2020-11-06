Россиян предложили спасать от ожирения на деньги от фастфуда

У 55% граждан есть лишний вес

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич нашел применение налоговым поступлениям от заведений фастфуда. Он предложил направлять их на профилактику и лечение ожирения.

По словам Менделевича, 55% россиян имеют лишний вес. Россия должна разработать стратегию по борьбе с ожирением, уверен автор инициативы.

"Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", - цитирует Бориса Менделевича РИА Новости.

Он считает необходимым активнее информировать граждан о калорийности продуктов. Число калорий можно указывать на упаковках и в меню, говорит Менделевич.

Член комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что на сегодняшний день число людей с ожирением превосходит количество голодающих. По данным ООН, к концу года более 130 миллионов человек по всему миру будут страдать от голода. Около трех миллиардов жителей планеты не могут позволить себе правильное питание.

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