Трамп заявил о своей победе на выборах: "Если сосчитать законные голоса"

Президент США обвиняет конкурента в мошенничестве

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, если брать в расчет только "законные голоса". Он обвинил демократов в "коррупции и мошенничестве" во время подсчета голосов.

"Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл", - сказал Трамп. По его словам, во многих штатах резкое улучшение позиций Джо Байдена оказалось вовсе не случайным. "Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено", - уверен нынешний президент Америки.

Помимо претензий к голосованию по почте Трамп предъявляет претензии и к тому, что демократы якобы лишили представителей Республиканской партии доступа к подсчету голосов.

"Имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений по всей стране", - заверил Трамп. Он добавил, что его партия была настроена на честные выборы, тогда как демократы "подтасовали" результаты в свою пользу, передает РИА Новости.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Окончательные результаты пока не объявлены. Согласно предварительным подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. В ночь со вторника на среду действующий глава Америки Дональд Трамп заявил о победе и пригрозил демократам пересчетом голосов.

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