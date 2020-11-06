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Сергунина: в Москве насчитывается более 97 тысяч волонтеров

09:09
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Численность добровольческого актива Москвы приблизилась к 100 тысячам человек

Число волонтеров в Москве с начала года выросло на 15,5 тысячи человек. Сейчас в базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров.

По словам вице-мэра правительства Москвы Натальи Сергуниной, добровольческое движение в столице окрепло и зарекомендовало себя настолько, что у желающих помогать есть множество вариантов, где приложить свои способности.

"Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом. Они участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы". – сказала она.

Стать волонтером может любой желающий. Несовершеннолетним нужно получить разрешение от родителей. Партнерами "Мосволонтера" выступает около тысячи организаций.

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