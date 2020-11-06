Нефть продолжает дешеветь

Ситуация с коронавирусом и выборы в США оптимизма не прибавляют

Цены на нефть в пятницу продолжили снижение из-за ухудшения прогноза спроса в связи с пандемией и новым витком карантинных мер. Негативное влияние на настроение трейдеров оказывают президентские выборы США, результаты которых не объявлены.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составляет $39,85 за баррель (по данным на 8:15). Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь составляет $37,68 за баррель. Это на $1,11 ниже уровня предыдущей сессии.

"Нефтяной рынок показал существенный подъем на этой неделе, но теперь, кажется, рост выдохся, и трейдеры предпочли фиксировать прибыли", - приводит агентство "Интерфакс" слова главного аналитика брокера Oanda Крейга Эрлэма.

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