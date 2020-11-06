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Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме под Смоленском

08:52
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Хозяин дома спасся

Частный деревянный дом загорелся в ночь на 6 ноября в городе Ельня Смоленской области. В результате ЧП погибли пятеро детей и двое взрослых - мама малышей и их бабушка. 27-летний хозяин дома попал в больницу с ожогами спины. 
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На сайте СУ СК России по Смоленской области сообщается, что старшему из детей было 11 лет.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что это произошло из-за замыкания проводки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.  

Семья не состояла на учете в системе органов профилактики. "Семья многодетная, благополучная, - подтвердил источник "Интерфакса". - Проходила все положенные инструктажи, включая инструктаж по технике пожарной безопасности". 

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