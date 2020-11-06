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Устройство для мгновенной дезинфекции еды создали в России

09:10
  • пятница
  • 06 ноября 2020

С его помощью можно обеззаразить не только предметы, но и готовую еду

Российские ученые работают над созданием прибора для дезинфекции рук, предметов и даже готовой еды. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

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Устройство назвали Crownbrush. Считается, что он действует эффективнее спиртовых салфеток или санитайзеров, но при этом не раздражает кожу рук.

Принцип действия прибора кроется в работе на базе электрического поля с коронным разрядом. В воздухе образуется множество разнообразных высокоактивных веществ, включая электроны, ионы, возбужденные атомы и молекулы, которые способны мгновенно очистить воздух от примесей и разрушить структуру вирусов и бактерий.

Устройство внешне напоминает ручку с разрядной головкой. Чтобы с его помощью дезинфицировать руки, достаточно провести им по пальцам. Таким же образом обеззаразить можно дверные ручки, кнопки лифта, гаджеты и даже заказанную на дом еду. Сейчас разработчики трудятся над созданием более крупного прибора, который поможет дезинфицировать одежду после примерки и будет использоваться в магазинах, передает RT.

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