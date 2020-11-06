Около 900 тысяч москвичей прошли вакцинацию на рабочем месте

Это безопасный и эффективный способ защиты от гриппа

В Москве почти 900 тысяч человек сделали прививку на своих рабочих местах.

Вакцинация — самый безопасный и эффективный способ защиты от гриппа, а также его осложнений. Врачи совершили уже более 11 тысяч выездов в столичные компании, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Работодатели могут организовать выездную вакцинацию от гриппа для сотрудников, напомнили в мэрии Москвы. Это безопасно и оперативно. Все процессы автоматизированы - специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью сервиса "Мобильные бригады по вакцинации", поэтому необходимости заполнять документы вручную нет.

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