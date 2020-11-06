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Любви к острому, соленому и сладкому нашлось объяснение

09:39
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Пищевые предпочтения не возникают на пустом месте

Вкусовые пристрастия не появляются просто так – любовь к соленому или горькому формируется ещё до рождения, на 6-7 неделе развития, рассказала нутрициолог Екатерина Пырьева. При этом предпочтения можно целенаправленно усилить, ослабить или вовсе поменять.

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"Генетику можно редактировать. Мама во время беременности ест соленую пищу, и у будущего ребенка повысится эта потребность, то же самое касается и пристрастия к горькому. Дети рождаются с врожденным пристрастием к сладкому. Но если ребенку предлагать повышенное количество сладостей, пристрастие к сладкому усилится. С возрастом это будет утихать, от физиологии никуда не уйдешь, но затихать будет медленно. Но наша задача не усиливать, не потенциировать это врожденное пристрастие", - объяснила Пырьева.

При этом тяга к той или иной пище многое говорит о человеке. К примеру, любители соленого через еду нормализуют тонус сосудов, тем самым повышая привычно пониженное артериальное давление. А острые продукты помогают нормализовать недостаточную секрецию в желудке.

Что касается сладкой еды, то любовь к ней с возрастом снижается. Если этого не произошло, то тяга к сладкому может говорить о нестабильности метаболизма глюкозы.

В случае если вкусовые предпочтения – не требование организма, а личный каприз, их можно регулировать, передает Радио Sputnik. "Здесь уже только сила воли. Если вы, например, привыкли пить чай с тремя ложками сахара, чай без сахара или с одной ложкой покажется вам на первых порах невкусным. Можно ослабить чувствительность к сахару постепенным снижением количества сахара в том же самом чае или напитках. То же самое касается и соленого", - резюмировала врач.

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